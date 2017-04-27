МИД РФ усомнился в правдивости французского доклада по химоружию в Сирии

МИД РФ выразил сомнение в достоверности проб, полученных спецслужбами Франции в районе Хан-Шейхуна, говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее подобные доклады представили Турция и Великобритания. «Складывается впечатление, что вышеупомянутые страны либо не доверяют ОЗХО, либо пытаются повлиять на ее работу в нужном им направлении», — подчеркивается в заявлении МИД РФ.

Кроме того, много вопросов вызывает первичный анализ пятистраничного французского документа, в котором утверждается, что пробы Париж получил непосредственно на месте происшествия.

Как отметили в МИД, если французские спецслужбы отбирали их сами, то, «получается, что они имеют свободный доступ в район, контролируемый, как говорится в докладе, связанными с «Аль-Каидой» (запрещена РФ) вооруженными группировками сирийской оппозиции.

«Если же образцы были получены в каком-то ином месте, скажем на территории одной из соседних с Сирией стран, то достоверность проведенного анализа сразу оказывается под вопросом», — заключили в ведомстве.

В МИД вновь подчеркнули, что единственной реальной возможностью установить истину стало бы направление в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат миссии ОЗХО для расследования на месте, сообщает «РИА Новости».

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