США усомнились в качестве российских истребителей

По мнению американских экспертов, реальное качество российских боевых самолетов Су‐35 и MиГ‐35 не соответствует заявленному.

Соответствующий вывод они сделали на основе того, что Индия решила сократить военно-техническое сотрудничество с РФ. По словам экспертов США, индийская сторона разочаровалась в российских самолетах из-за частых сбоев и плохого обслуживания.

Специалисты полагают, что теперь Нью-Дели сделает выбор в пользу американских самолетов F-35 или F/A-18E/F Super Hornet, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание The National Interest.