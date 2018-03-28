США усомнились в качестве российских истребителей
По мнению американских экспертов, реальное качество российских боевых самолетов Су‐35 и MиГ‐35 не соответствует заявленному.
Соответствующий вывод они сделали на основе того, что Индия решила сократить военно-техническое сотрудничество с РФ. По словам экспертов США, индийская сторона разочаровалась в российских самолетах из-за частых сбоев и плохого обслуживания.
Специалисты полагают, что теперь Нью-Дели сделает выбор в пользу американских самолетов F-35 или F/A-18E/F Super Hornet, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание The National Interest.
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