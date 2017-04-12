Усманов рассказал об усадьбе из расследования Навального

Бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал ситуацию вокруг передачи подмосковной усадьбы благотворительному фонду «Соцгоспроект», о которой в своих расследованиях упоминал оппозиционер Алексей Навальный.

По словам Усманова, передача усадьбы на Рублевском шоссе фонду «Соцгоспроект» является коммерческой сделкой, связанной с присоединением другого участка к территории его загородного дома.

Он также рассказал, что изначально усадьба предназначались для проживания сестры, которая не захотела жить в доме, посчитав его слишком большим.

«Моя сестра после потери родителей захотела жить поближе ко мне. Глава «Соцгоспроекта» Илья Елисеев рассказывал мне о проектах фонда, приглашал вложиться в них. От него я узнал, что фонд планирует девелоперский проект на границе с моим участком. Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом», — заявил Усманов в интервью газете «Ведомости».

В итоге фонд уступил Усманову пустой участок на Рублевском шоссе площадью 12 гектаров «по номинальной цене», а бизнесмен передал «Соцгоспроекту» участок сестры и дом.

По подсчетам Усманова, сделка получилась равноценной, так как оба объекта недвижимости стоили около 50 миллионов долларов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, согласно которому, Илья Елисеев, являющийся однокурсником премьер-министра Дмитрия Медведева, получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей. Навальный назвал сделку взяткой системе благотворительных фондов, принадлежащих Медведеву, сообщает Ura.ru.