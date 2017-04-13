Усманов подал в суд на Навального
Миллиардер Алишер Усманов направил в Люблинский суд Москвы иск к оппозиционеру Алексею Навальному.
Исковое заявление поступило 12 апреля, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на сайт суда.
Усманова возмутил фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального «Он вам не Димон». В нем, в частности, сообщалось, что благотворительный фон «Дар» получил от Усманова «пожертвование» в виде усадьбы, стоимостью в пять миллиардов рублей. Бизнесмен назвал публикацию клеветой, порочащей его честь и достоинство.
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