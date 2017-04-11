Усманов намерен засудить Навального за клевету

Бизнесмен Алишер Усманов хочет подать в суд на оппозиционера Алексей Навального за материалы, порочащие его честь и достоинство.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», - сказал Усманов ТАСС.

Бизнесмен подчеркнул, что ведет свои дела «прозрачно и законно», поэтому Навальный не имеет «морального права» обвинять его.

Некоторое время назад Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал материал о том, что однокурсник главы правительства РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект», якобы получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей.