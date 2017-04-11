Усманов намерен засудить Навального за клевету

Бизнесмен Алишер Усманов хочет подать в суд на оппозиционера Алексей Навального за материалы, порочащие его честь и достоинство.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», - сказал Усманов ТАСС.

Бизнесмен подчеркнул, что ведет свои дела «прозрачно и законно», поэтому Навальный не имеет «морального права» обвинять его.

Некоторое время назад Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал материал о том, что однокурсник главы правительства РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект», якобы получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Американца приговорили к девяти пожизненным срокам за убийства в церкви

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО