В МО ускорят прибытие «скорой помощи» по вызовам

В подмосковном Красногорске будет создана единая диспетчерская служба «скорой помощи». Работать она начнет в конце года.

Служба будет фиксировать все звонки в «скорую помощь» в регионе и направлять автомобили, которые находятся ближе всего к адресам, откуда поступают вызовы. В Минздраве области полагают, что это поможет сократить время реагирования на просьбы граждан о помощи.

Глава ведомства Дмитрий Марков отметил, что в последние годы показатель прибытия «скорой» по вызову улучшился на 10-15%. В среднем он составляет около 20 минут, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».