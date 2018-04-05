В МО ускорят прибытие «скорой помощи» по вызовам
В подмосковном Красногорске будет создана единая диспетчерская служба «скорой помощи». Работать она начнет в конце года.
Служба будет фиксировать все звонки в «скорую помощь» в регионе и направлять автомобили, которые находятся ближе всего к адресам, откуда поступают вызовы. В Минздраве области полагают, что это поможет сократить время реагирования на просьбы граждан о помощи.
Глава ведомства Дмитрий Марков отметил, что в последние годы показатель прибытия «скорой» по вызову улучшился на 10-15%. В среднем он составляет около 20 минут, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
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