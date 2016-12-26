ВСУ усилились в Донбассе бронетехникой и литовскими наемниками

Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко сообщил о том, что Вооруженные силы Украины продолжают стягивать бронетехнику к линии соприкосновения в Донбассе.

- Украинская хунта по-прежнему не оставляет попытки вооруженного захвата территорий республики, для этого стягивает вооружение и военную технику к линии соприкосновения, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

- Так, в зону ответственности 54-й механизированной бригады для восполнения потерь и усиления подразделений на переднем крае с целью дальнейшего продолжения провокационных обстрелов осуществляется переброска вооружения и военной техники. Отмечается прибытие двух эшелонов с танками и бронетехникой, разгрузка которых проводится на одной из железнодорожных станций Артемовска, - сообщил майор.

По словам собеседника агентства, наблюдается активность ВСУ в районе населенного пункта Светлодарское.

- В районе населенного пункта Светлодарское выявлено перемещение огневого взвода САУ vz.77 «Дана» на автомобильной базе чешского производства. Именно из этих САУ украинские каратели произвели преступные обстрелы жилых кварталов Дебальцево, - подчеркнул Марочко.

Представитель Народной милиции рассказал также, что «украинское правительство продолжает использовать иностранных наемников в своих преступных целях».

- Так, в район населенного пункта Счастье на территорию охотничьего хозяйства прибыло четыре грузовых автомобиля «КамАЗ» с личным составом неустановленного подразделения. Форма, экипировка и разговорная речь дают нам основание считать их литовскими наемниками, – заявил Марочко.