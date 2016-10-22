Ушла из жизни актриса Валерия Заклунная

На 75-м году жизни скончалась известная советская и украинская актриса театра и кино Валерия Заклунная. Она известна по роли подруги главаря банды «Черная кошка» Клавдии.

Валерия Заклунная родилась в 1942 году в Сталинграде. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ и с тех пор играла в Киевском академическом русском драматическом театре имени Леси Украинки, сообщает ТАСС.

В кино Заклунная начала сниматься с 1968 года. Среди лучших работ актрисы: Мария Одинцова в картине Алексея Салтыкова "Сибирячка", Катерина Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" и "Судьба".