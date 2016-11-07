Ушел из жизни певец Бисер Киров

В ночь на понедельник болгарский музыкант, певец и композитор Бисер Киров скончался на 75 году жизни, причиной ухода из жизни певца стал инсульт.

Известный эстрадный артист Бисер Киров учился в Российской академии театрального искусства в Москве. В дальнейшем, его творчество стало весьма популярно в Советском Союзе. В портфеле его творческой карьеры более 4,5 тысяч концертов, более 300 песен на разных языках и миллионные тиражи пластинок и компакт-дисков.

Свои песни Бисер Киров исполнял на нескольких языках, в том числе и на русском. Некоторые из них были написаны на стихи известных русских поэтов.

В конце 2000х музыкант работал советником по культуре в болгарском представительстве в Москве, а в 2009 году Бисер Кирову было присвоено звание Заслуженного артиста России, сообщает ТАСС.