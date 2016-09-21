Ушел из жизни оскароносный режиссер Кертис Хэнсон

На 72-м году жизни скончался знаменитый американский кинорежиссер Кертис Хэнсон, известный по таким фильмам, как "Восьмая миля" и "Секреты Лос-Анджелеса".

Врачи обнаружили тело Хэнсона в 17:00 по местному времени (03:00 мск) в своем доме в Голливуде, сообщает «Дни.Ру» со ссылкой на СМИ.

В последние годы режиссер страдал от болезни Альцгеймера, в связи с чем прекратил художественную деятельность.