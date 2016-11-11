Ушел из жизни музыкант и поэт Леонард Коэн

Канадский поэт и музыкант Леонард Коэн ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом стало известно из сообщения о смерти музыканта, размещенного на его страничке Facebook.

- С глубокой скорбью сообщаем, что легендарный поэт, композитор и художник Леонард Коэн скончался. Мы потеряли одного из самых почитаемых и плодовитых визионеров в музыке, - цитирует пост на страничке соцсети «Российская Газета».

Церемония прощания с Леонардом Коэном пройдет в Лос-Анджелесе, время и место проведения траурной панихиды пока не уточняется.

Большое количество поклонников творчества знаменитого поэта и музыканта собрались возле дома, где проживал Коэн. Люди принесли цветы и зажгли свечи, прощаясь с кумиром.

Последний свой альбом под названием «You Want It Darker» музыкант выпустил в октябре этого года.

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