Ушел из жизни журналист Вадим Речкалов
Известный российский журналист Вадим Речкалов ушел из жизни в возрасте 52 лет. Он работал в "Общей газете", "Московских новостях", "Известиях", "Московском комсомольце".
Вадим Речкалов родился 24 апреля 1964 года в Челябинской области. Он не раз освещал события в Чечне и Южной Осетии. Помимо написания статей из горячих точек, Речкалов занимался освещением таких громких тем, как дело об убийстве Анны Политковской и смерть Сергея Магнитского, сообщает ТАСС.
В июле 2010 года в своей публикации «Магнитское поле» подверг критике Уильяма Браудера и Джемисона Файерстоуна за кампанию по защите Сергея Магнитского, обвинив их в финансовых нарушениях.
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