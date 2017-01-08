Ушел из жизни журналист Вадим Речкалов

Известный российский журналист Вадим Речкалов ушел из жизни в возрасте 52 лет. Он работал в "Общей газете", "Московских новостях", "Известиях", "Московском комсомольце".

Вадим Речкалов родился 24 апреля 1964 года в Челябинской области. Он не раз освещал события в Чечне и Южной Осетии. Помимо написания статей из горячих точек, Речкалов занимался освещением таких громких тем, как дело об убийстве Анны Политковской и смерть Сергея Магнитского, сообщает ТАСС.

В июле 2010 года в своей публикации «Магнитское поле» подверг критике Уильяма Браудера и Джемисона Файерстоуна за кампанию по защите Сергея Магнитского, обвинив их в финансовых нарушениях.