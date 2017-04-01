Ушел из жизни Евгений Евтушенко
Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Поэт умер во сне от остановки сердца. Он просил похоронить его в подмосковном Переделкине, рядом с Борисом Пастернаком.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Первое стихотворение поэта было опубликовано в газете "Советский спорт". Он был одним из последних поэтов-шестидесятников, блиставших в эпоху хрущевской "оттепели".
В 1952 году Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей СССР, а в 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, напоминает ТАСС факты из биографии поэта.
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