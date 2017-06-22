Нил Ушаков вновь стал мэром Риги

Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков переизбран на пост мэра Риги в третий раз подряд.

За кандидатуру Ушакова проголосовали 32 депутата, а за выдвинутого оппозицией кандидата Мартиньша Бондарса выступили 26 депутатов.

Как отмечается в материале, выборы мэра латвийской столицы стали самыми долгим в истории Рижской думы. Заседание началось в 9 утра и занял более девяти часов.

В итоге партия «Согласие» в коалиции с партией «Честь служить Риге» получила на выборах 50,82 процентов голосов, сам Ушаков собрал 105 тысяч 6 плюсов, а в целом получил 231 тыячи 116 голосов жителей Риги.

Нил Ушаков, известный в стране как «русский мэр», стал градоначальником Риги в 2009 году и с тех пор возглавлял столичное самоуправление. Он также назвал 9 мая одним из самых важных дней в году и был оштрафован на 140 евро за использование русского языка для общения в социальных сетях, сообщает «Интерфакс».