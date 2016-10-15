Ушаков назвал хамством данные СМИ о планах ЦРУ по кибератакам
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что данные о хакерских атаках ЦРУ на Россию находятся "на грани хамства". По его словам, Москва будет реагировать на эту информацию.
Ранее американские СМИ сообщили, что ЦРУ планирует хакерские атаки на Россию с целью приведения в замешательство Кремля. Репортеры также заявили, что атаки могут быть "небывалыми по мощности", сообщает ТАСС.
СМИ отмечают, что кибератаки станут ответом на хакерские вторжения со стороны России. США неоднократно отмечали, что Москва занимается взломом электронных почтовых ящиков американских журналистов, а также экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Россия такие данные каждый раз опровергает.
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