Усэйну Болту поставили памятник на Ямайке
В столице Ямайки – Кинстоне установлен прижизненный памятник легкоатлету Усэйну Болту.
Статуя высотой в два с половиной метра выполнена из бронзы и изображает знаменитого бегуна во момент его фирменного жеста, которым он сопровождал свои победы.
На церемонии открытия памятника присутствовали глава правительства и министр спорта Ямайки, а также сам спринтер. По словам Болта, он очень впечатлен оказанной ему честью, сообщает издание Gleaner.
На счету Болта восемь побед на Олимпиадах и 11 титулов чемпиона мира. Некоторое время назад он объявил о завершении спортивной карьеры.
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