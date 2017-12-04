Усэйну Болту поставили памятник на Ямайке

В столице Ямайки – Кинстоне установлен прижизненный памятник легкоатлету Усэйну Болту.

Статуя высотой в два с половиной метра выполнена из бронзы и изображает знаменитого бегуна во момент его фирменного жеста, которым он сопровождал свои победы.

На церемонии открытия памятника присутствовали глава правительства и министр спорта Ямайки, а также сам спринтер. По словам Болта, он очень впечатлен оказанной ему честью, сообщает издание Gleaner.

На счету Болта восемь побед на Олимпиадах и 11 титулов чемпиона мира. Некоторое время назад он объявил о завершении спортивной карьеры.