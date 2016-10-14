Усэйн Болт сообщил об уходе из большого спорта в 2017 году
Девятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт сообщил, что последний раз выступит на турнире Racers Grand Prix на Ямайке летом 2017 года.
Ямайский спринтер ранее утверждал, что завершит профессиональную карьеру после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет 5-13 августа.
Болт является действующим рекордсменом мира в беге на 100 метров. Его результат на этой дистанции - 9,58 секунды, сообщает ТАСС.
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