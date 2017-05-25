Ущерб от вируса WannaCry составил более миллиарда долларов

Общий ущерб от вируса-вымогателя WannaCry превысил один миллиард долларов.

К таким потерям привели простои крупных компания мира из-за утраты данных в результате хакерских атак, сообщает McClatchyDC со ссылкой на экспертов в сфере информационной безопасности. Перебои в работе привели к снижению производительности и репутационному ущербу целого ряда предприятий.

Распространение вируса WannaCry началось 12 мая. Вредоносная программа блокировала пользователям доступ к данным, требуя выкуп в размере от 300 до 600 долларов. Предполагается, что вирус был создан хакерами на основе программы. Разработанной американскими спецслужбами.