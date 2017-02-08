Ущерб экологии МО от нелегальных свалок составил 3,5 млрд рублей

В прошлом году специалисты Минэкологии Московской области закрыли 30 нелегальных свалок.

Ущерб, нанесенный ими экологии региона, составил три с половиной миллиарда рублей, интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу ведомства Александра Когана.

Он отметил, что закрытые свалки не были разовыми объектами. Туда свозились грунты и строительный мусор, хотя на территории области действуют два десятка легальных свалок.