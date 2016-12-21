Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье превысил эпидпорог в 1,5 раза

Роспотребнадзор сообщил о превышении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье эпидемиологического порога почти в 1,5 раза.

Как уточняется в сообщении, всего с 10 по 16 декабря в регионе зарегистрировали 78089 случаев заболевания ОРВИ и 198 случаев заболевания гриппом.

В связи с превышением эпидпорога в Московской области закрыли 19 школ и один детский сад. Кроме того, частично закрыли 269 классов и 33 группы.

Специалисты предупреждают, что вирус гриппа преодолел межвидовой барьер, что может привести к появлению его новых патогенных штаммов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».