Уровень тестостерона влияет на самооценку мужчин

Американские ученые заявили, что тестостерон убеждает мужчин в собственной правоте и мешает усомниться в том, что подсказывает интуиция — даже если подсказка неверна.

Так, по результатам проведенного эксперимента, в котором участвовали около 250 испытуемых, было установлено, что при повышении количества тестостерона в организме у мужчин усиливается чувство уверенности, - сообщают «РИА Новости».

Как отмечают исследователи, в случае, когда мужчина уверен в себе, он убежден в своей правоте и по этой причине не склонен к исправлению погрешностей.