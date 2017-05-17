Уровень содержания сероводорода на юге Москвы превышен в 51 раз

Уровень содержания сероводорода в воздухе на юге Москвы превышает норму в 51 раз, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что воздух загрязнен в районах Капотня, Некрасовка, Кузьминки и Печатники.

В отношении предприятий, в зоне влияния которых обнаружено загрязнение атмосферного воздуха проводятся административные расследования.

В пресс-службе ГУМЧС России по Москве сообщили, что показатели превышения сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга, сообщает «РИА Новости».