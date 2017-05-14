Уровень сероводорода на юге Москвы в 17 раз превысил норму

В московском районе Орехово-Борисово Южное зафиксировано аномальное превышение концентрации сероводорода.

Как пишет агентство REGNUM со ссылкой на Мосэкомониторинг, автоматическая станция контроля в 04:00 зафиксировала превышение уровня сероводорода в воздухе в 10 раз.

К 05:00 этот показатель был превышен в 17 раз, а к 06:00 утра - в 13 раз. Уровень сероводорода также оказался завышен в районах Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Царицыно.

На данный момент власти пытаются выяснить источник выбросов в атмосферу сероводорода.