Уровень счастливых россиян достиг максимума

Доля счастливых россиян достигла исторического максимума за время социологических исследований с 1990 года, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как уточняется в материале, главными причинами счастья граждане называют семью, детей и крепкое здоровье.

Согласно результатам опроса, уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85 процентов. Молодые респонденты в возрасте 18-24 лет и люди с высоким, по их оценкам, достатком ощущают себя более счастливыми, чем люди преклонного возраста.

Среди знакомых и близких 35 процентов респондентов преобладают счастливые люди, больше недовольных жизнью в своем окружении наблюдают лишь 12 процентов опрошенных.

Всероссийский опрос был проведен с 31 марта по 2 апреля 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью, сообщает «РИА Новости».