Уровень инфляции в июне шокировал Банк России

В Бане России шокированы уровенем инфляции в июне, составивший 4,4 процента, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

По его словам, июньская инфляция стала неприятным сюрпризом для ЦБ РФ.

Вместе с тем, он выразил сомнение в том, что в июле будет ускорение инфляции.

«Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3 процента», - цитирует ТАСС слова Дмитриева.

Он также отметил, что регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше его ожиданий.