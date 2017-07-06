Уровень инфляции в июне шокировал Банк России
В Бане России шокированы уровенем инфляции в июне, составивший 4,4 процента, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.
По его словам, июньская инфляция стала неприятным сюрпризом для ЦБ РФ.
Вместе с тем, он выразил сомнение в том, что в июле будет ускорение инфляции.
«Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3 процента», - цитирует ТАСС слова Дмитриева.
Он также отметил, что регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше его ожиданий.
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