Уровень доходов влияет на лишний вес
Американские ученые изучили данные, собранные в рамках Национальной программы проверки здоровья и питания, и пришли к выводу, что женщины с высоким уровнем дохода и высшим образованием страдают от ожирения реже своих менее удачливых соотечественниц.
Женщины с низкой зарплатой имели проблемы с лишним весом в 45,2 процентах случаев, в то время как участницы опроса с высшим образованием и высокой зарплатой сталкивались с ожирением в 29,7 процентах случаев. Участницы со средним уровнем дохода страдали лишним весом в 42,9 процентах случаев.
Среди мужчин склонность к ожирению была наиболее заметна у представителей группы со средним доходом. Бедные мужчины от избыточного веса страдали менее всего, сообщает «РИА Новости».
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