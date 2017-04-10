Уроженец Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме

Уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, задержанный по делу о теракте в Стокгольме, признался в совершении преступления.

Акилов также заявил, что является сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). По его словам, он получил приказ угнать грузовой автомобиль и въехать на нем в толпу людей в центре Стокгольма.

Террорист также выдвинул требование о прекращении бомбардировок Сирии, сообщает «Национальная служба новостей».

7 апреля грузовой автомобиль въехал в толпу людей на центральной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. По официальным данным, жертвами инцидента стали два человека, однако медики сообщают, что трагедия привела к гибели одного человека, еще 15 пострадали. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент терактом.