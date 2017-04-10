Уроженец Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме
Уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, задержанный по делу о теракте в Стокгольме, признался в совершении преступления.
Акилов также заявил, что является сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). По его словам, он получил приказ угнать грузовой автомобиль и въехать на нем в толпу людей в центре Стокгольма.
Террорист также выдвинул требование о прекращении бомбардировок Сирии, сообщает «Национальная служба новостей».
7 апреля грузовой автомобиль въехал в толпу людей на центральной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. По официальным данным, жертвами инцидента стали два человека, однако медики сообщают, что трагедия привела к гибели одного человека, еще 15 пострадали. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент терактом.
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