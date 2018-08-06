«Уралвагонзавод» уволит 15 тысяч сотрудников своего предприятия

Крупнейшая корпорация УрФО «Уралвагонзавод» готовит массовые сокращения в рамках программы «Программу снижения затрат холдинга».

На улице могут оказаться 15 тысяч человек из Свердловской, Челябинской и Курганской областей на 39 предприятиях холдинга.

Отмечается, что в помощь руководителям заводов было разослано еще одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году. В письме указан фонд оплаты труда и подпункт — «Сокращение численности», передает «URA».

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