«Уралвагонзавод» уволит 15 тысяч сотрудников своего предприятия
Крупнейшая корпорация УрФО «Уралвагонзавод» готовит массовые сокращения в рамках программы «Программу снижения затрат холдинга».
На улице могут оказаться 15 тысяч человек из Свердловской, Челябинской и Курганской областей на 39 предприятиях холдинга.
Отмечается, что в помощь руководителям заводов было разослано еще одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году. В письме указан фонд оплаты труда и подпункт — «Сокращение численности», передает «URA».
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