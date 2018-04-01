Уральцам предоставили льготы на полеты в Крым
Утвержден перечень городов, перелеты в Крым из которых будут субсидироваться из федеральных средств.
Об этом агентству «URA.RU» сообщили в пресс-службе Росавиации. В список вошли Екатеринбург, Тюмень, Пермь и Челябинск. Из Перми долететь до Симферополя можно за 2,8 тыс. руб, из Тюмени – за 3,4 тыс. руб., из Челябинска и Екатеринбурга – за 4 тыс. руб.
Рейсы будут осуществляться на Boeing 738/73Н и А319/А320 компаниями «Аэрофлот» и «Уральскими авиалиниями». Купить билеты по льготной цене могут граждане России в возрасте до 23 лет и пенсионеры, а также инвалиды I, II и III групп и сопровождающие их лица. За каждый льготный билет авиаперевозчик получит по 3 тыс. рублей.
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