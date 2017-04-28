В уральском озере Кунашак резко погибла вся рыба

В Кунашакском районе Челябинской области на озере Кунашак погибла вся рыба, всплыв кверху брюхом.

Площадь водоема - 235 гектаров, отмечает ТАСС.

Прокуратура Кунашакского района Челябинской области начала проверку информации. К проверке привлечены специалисты-экологи.

Кунашак — село, административный центр Кунашакского района Челябинской области России. Расположено на севере области, в 75 км к северу от Челябинска, в болотистой местности на берегах мелких озёр у юго-западной оконечности озера Кунашак (соединённого протокой с озером Уелги).

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Власти Москвы согласовали шествие оппозиции по проспекту Сахарова

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО