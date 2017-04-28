В уральском озере Кунашак резко погибла вся рыба

В Кунашакском районе Челябинской области на озере Кунашак погибла вся рыба, всплыв кверху брюхом.

Площадь водоема - 235 гектаров, отмечает ТАСС.

Прокуратура Кунашакского района Челябинской области начала проверку информации. К проверке привлечены специалисты-экологи.

Кунашак — село, административный центр Кунашакского района Челябинской области России. Расположено на севере области, в 75 км к северу от Челябинска, в болотистой местности на берегах мелких озёр у юго-западной оконечности озера Кунашак (соединённого протокой с озером Уелги).