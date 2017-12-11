Уральский спортсмен стал обладателем малахитовой медали

Иван Тумашев из Екатеринбурга стал победителем финала чемпионата мира по киокусинкай и обладателем медали из малахита.

Спортсмену удалось одержать верх над четырьмя противниками из Испании, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Он продолжал участвовать в соревновании даже после получения травмы и вопреки рекомендациям врачей покинуть татами, сообщает Ura.ru со ссылкой на «Российскую газету».

В турнире принимали участие спортсмены из 55 стран. Россияне в третий раз победили в командном зачете.