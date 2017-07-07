Уральский самогонщик чуть не взорвал свою квартиру
Житель Екатеринбурга получил серьезные ожоги при взрыве паров спирта в самогонном аппарате, сообщили в МВД Свердловской области.
Как уточняется в материале, химик-самоучка не уследил за самогонным аппаратом, в котором скапливались газы.
В результате, комната, где стоял аппарат, заполнилась парами алкоголя, после чего раздался взрыв такой силы, что выпавшие куски окон повредили припаркованный у дома легковой автомобиль.
Самогонщик с серьезными ожогами был госпитализирован. Полиция изучает все обстоятельства происшествия, сообщает агентство Nation news.
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