Уральские подростки изувечили Деда Мороза и Снегурочку

Полиция Сысерти Свердловской области направила в суд нашумевшее дело о вандализме в отношении двух местных жителей 2000 и 2002 годов рождения.

В январе на территории ледового городка по улице Ленина устроили погром и повредили снежные фигуры деда Мороза, Снегурочки и символа 2018 года – собаки. Ущерб городскому центру досуга составил 97 тысяч рублей.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, противоправные действия приятели совершили ранним утром в новогодние праздники.

Придя на праздничную площадку, они нанесли более 20 ударов руками и ногами по ледяным фигурам, от чего те упали и разбилась.

Молодые люди сознались в содеянном, чистосердечно раскаялись, и пояснили, что ледяные фигуры испортили из баловства.

Ранее фигуранты проблем с законом не имели. Если судом будет доказана их вина, могут отправиться в места лишения свободы на срок до трех лет.