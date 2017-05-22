Уральские паркурщики разгромили сельское кладбище

В уральском поселке Билимбай (Свердловская область) из-за игр подростков разгромлено сельское кладбище.

Полицейские установили личности всех детей, виновных в разгроме 157 надгробных стел, треть которых не подлежит восстановлению.

Жалобу в полицию подали местные жители, когда пришли в ужас от посещения кладбища.

Подростки устроили на погосте паркур, в результате чего повредили памятники.

Дети признались в содеянном. Двое из троих подростков состоят на школьном профилактическом учете, отмечает Interfax.

15 мая в деревне Прищаново городского округа Богданович Свердловской области трое школьников также устроили погром на кладбище.

Паркур — искусство рационального перемещения и преодоления препятствий, как правило, в городских условиях.

В настоящее время активно практикуется и развивается многими объединениями и частными лицами во многих странах.

Препятствиями могут считаться как существующие архитектурные сооружения (перила, парапеты, стены и прочее), так и специально изготовленные конструкции (применяемые во время различных мероприятий и тренировок).