«Уральские авиалинии» проигнорировали запрет авиавластей Таджикистана
Запрет авиавластей Таджикистана не повлиял на вылет рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Краснодар-Душанбе, следует из данных на онлайн-табло краснодарского аэропорта.
Отмечается, что самолет вылетел в Душанбе после двухчасовой задержки. По расписанию вылет был запланирован на 03.15, но совершен был в 05.21.
Авиавласти Таджикистана отменили рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России в ответ на приостановку полетов «Сомон Эйр» в ряд регионов РФ.
Представители Минтранса РФ ранее заявили, что не готовы смягчить свою позицию по Таджикистану из-за отказа страны принимать рейсы из нового аэропорта Жуковский. Россия считает аэропорт подмосковным, Таджикистан – московским. Душанбе, счел нарушенным паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждой страны и отказался согласовать авиакомпании «Ямал» полеты в указанный аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии