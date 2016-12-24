«Уральские авиалинии» проигнорировали запрет авиавластей Таджикистана

Запрет авиавластей Таджикистана не повлиял на вылет рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Краснодар-Душанбе, следует из данных на онлайн-табло краснодарского аэропорта.

Отмечается, что самолет вылетел в Душанбе после двухчасовой задержки. По расписанию вылет был запланирован на 03.15, но совершен был в 05.21.

Авиавласти Таджикистана отменили рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России в ответ на приостановку полетов «Сомон Эйр» в ряд регионов РФ.

Представители Минтранса РФ ранее заявили, что не готовы смягчить свою позицию по Таджикистану из-за отказа страны принимать рейсы из нового аэропорта Жуковский. Россия считает аэропорт подмосковным, Таджикистан – московским. Душанбе, счел нарушенным паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждой страны и отказался согласовать авиакомпании «Ямал» полеты в указанный аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости.

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Места: Россия, США
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