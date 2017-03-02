Уралец выдвинул гипотезу о причинах гибели жизни на Марсе

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев предполагает, что жизнь на Марсе могла прекратиться из-за ядерного конфликта.

К такому выводу он пришел, обнаружив на одном из снимков марсианской поверхности предмет, который напоминает американскую атомную бомбу Mark 4.

Речь идет о снимке, сделанном в декабре 2014 года неподалеку от скалы Dingo Gap, уточнил агентстве «URA.RU» Дегтярев. При этом он признал, что форма предмета на фото и некоторые его детали все же отличаются от упомянутой бомбы.