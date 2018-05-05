Уралец в коме не попал под страховой случай в Турции из-за алкоголя
Житель Урала Сергей Цукрук попал в больницу с сердечным приступом в Турции. Врачи отказались признавать случившееся страховым случаем.
Мужчину нашли в ванной комнате без сознания. В настоящее время он находится в коме. Каждый день пребывания в палате обходится в шесть тысяч долларов, а общий счет за лечение составляет в настоящее время восемь миллионов рублей, передает агентство «URA.RU».
Страховая компания отказалась выплачивать страховку, так как в крови пострадавшего нашли алкоголь. Родственники Цукрука вылетели в Турцию, они рассчитывают забрать его на родину при помощи российского посольства.
В 2017 году пятеро подростков погибли от удара током в аквапарке города Акъязы на северо-западе Турции.
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