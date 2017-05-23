На Урале трое подростков разгромили кладбище

На Урале трое подростков-любителей паркура повредили свыше 150 надгробий на кладбище в поселке Билимбай.

Об инциденте полиции стало известно от местной жительницы, обнаружившей разбитые памятники на могилах родителей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что разгром был учинен тремя пятиклассниками, которым вздумалось позаниматься на кладбище паркуром.

Один из подростков воспитывается в благополучной семье, двое других находятся на внутришкольном учете.

Их действия подпадают под статью надругательство над местами захоронения умерших. Однако к уголовной ответственности школьников привлечь нельзя, поскольку они не достигли соответствующего возраста. Семьи подростков будут поставлены на учет в полиции и с ними проведут профилактическую работу, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

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