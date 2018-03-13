На Урале стартовала операция «Семья без наркотиков»

В Свердловской области началась широкомасштабная профилактическая операция «Семья без наркотиков».

Основной задачей мероприятия является выявление фактов раннего семейного неблагополучия, принятия профилактических мер к родителям за употребление наркотиков и спиртного, а также за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, акция будет проходить в два этапа. Первый стартует 14 марта, он продлится до 17 марта включительно, а второй – с 17 по 20 октября текущего года.

Сотрудники полиции планируют осуществить проверки по месту жительства лиц, состоящих учетах в ПДН.

В ходе встреч будут проведены разъяснительные беседы об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, о необходимости пройти обследование и (или) лечение от алкоголизма и наркомании, социально-медицинскую реабилитацию

Во взаимодействии с заинтересованными гражданскими ведомствами в образовательных организациях представители ОВД организуют разъяснительные беседы, лекции, просмотры видеофильмов, круглые столы, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, театрализованные представления и иные мероприятия, посвященные теме вреда употребления наркотиков и их пагубного влияния на человека.