На Урале сотрудница полиции застрелилась на работе

В Челябинской области выясняют обстоятельства ЧП в отделе полиции Еткульского района, где в рабочем кабинете найдено тело сотрудницы с огнестрельным ранением.

По предварительной информации, женщина застрелилась из табельного оружия, сообщили в ГУ МВД по региону.

«По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. На месте происшествия находится руководство регионального управления МВД», - сообщили в пресс-службе полицейского главка Челябинской области.

По данным «Российской газеты», женщина работала в отделе дознания. Ей было около 35 лет, у погибшей остались дети.