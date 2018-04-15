На Урале сотрудница полиции застрелилась на работе
В Челябинской области выясняют обстоятельства ЧП в отделе полиции Еткульского района, где в рабочем кабинете найдено тело сотрудницы с огнестрельным ранением.
По предварительной информации, женщина застрелилась из табельного оружия, сообщили в ГУ МВД по региону.
«По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. На месте происшествия находится руководство регионального управления МВД», - сообщили в пресс-службе полицейского главка Челябинской области.
По данным «Российской газеты», женщина работала в отделе дознания. Ей было около 35 лет, у погибшей остались дети.
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