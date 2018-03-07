На Урале школьники-вандалы разнесли могильные памятники

Полиция Нижнего Тагила задержала школьников, устроивших погром на сельском кладбище в селе Покровское Пригородного района.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в общей сложности вандалы повредили 41 памятник.

Вандалами оказались трое подростков-семиклассников из местной общеобразовательной школы.

Как выяснилось, надгробные плиты они повредили из баловства.

Решается вопрос о привлечении законных представителей юношей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сыновей.

Родителей хулиганов ждут исковые заявления и крупные штрафы.