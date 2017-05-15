На Урале школьники разнесли кладбище в поисках сладостей

В деревне Прищаново городского округа Богданович Свердловской области трое школьников устроили погром на кладбище.

По последней информации, школьники посетили кладбище в поисках конфет. Не найдя необходимого среди памятников и могил, дети начали крушить надгробия.

Полиция установила, что один из мальчиков учится в школе-интернате, еще один - в коррекционной спецшколе. Ни у одного из троих нет отцов.

В отношении родителей подростков органы намерены возбудить административное делопроизводство и привлечь их к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, отмечает RG.ru.

Также им грозит компенсация ущерба родственникам разгромленных памятников.