На Урале школьники разнесли кладбище в поисках сладостей
В деревне Прищаново городского округа Богданович Свердловской области трое школьников устроили погром на кладбище.
По последней информации, школьники посетили кладбище в поисках конфет. Не найдя необходимого среди памятников и могил, дети начали крушить надгробия.
Полиция установила, что один из мальчиков учится в школе-интернате, еще один - в коррекционной спецшколе. Ни у одного из троих нет отцов.
В отношении родителей подростков органы намерены возбудить административное делопроизводство и привлечь их к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, отмечает RG.ru.
Также им грозит компенсация ущерба родственникам разгромленных памятников.
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