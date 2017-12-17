На Урале раскритиковали идею сенатора отправить россиян на Олимпиаду с флагами регионов

Идея сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева, который предложил российским спортсменам выйти на Играх-2018 с флагами регионов, подверглась жесткой критике.

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер заявил, что политик, который «ни одного дня в большом спорте не был», не имеет права высказывать такие предложения. Он добавил, что разместить флаги российских регионов на флагштоке не разрешат, а если вывесить их в местах проживания спортсменов, то это будет выглядеть «как у цыган на базаре», передает агентство «URA.RU».

Легендарный советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова так прокомментировала инициативу сенатора: «Пусть он немножко опомнится, посмотрит вокруг себя. Этот вопрос решает страна, а не он».

Ранее Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в Зимних Играх в Южной Корее из-за допингового скандала.

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