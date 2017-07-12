На Урале придумали трактор-беспилотник
Уральские ученые создали трактор, которые оснащен искусственным интеллектом и способен выполнять возложенные на него задачи без участия человека.
В разработке участвовали сотрудники Уральского государственного агроуниверситета (УрГАУ) и Уральского федерального университета им. Б. Ельцина (УрФУ).
В департаменте информационной политики Свердловской области «ФедералПресс» рассказали, что умная машина, помимо выполнения различных сельхозработ, может контролировать содержание в почве удобрений, ресурсосбережение.
Пока трактор управляется человеком с помощью пульта. Однако в скором времени он начнет работать самостоятельно благодаря специальной программе.
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