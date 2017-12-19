На Урале осудили похитителей цветных металлов

В Екатеринбурге осуждены трое участников преступной группы, занимавшейся хищениями изделий из цветных металлов.

Согласно материалам дела, злоумышленники находили предприятия, нуждавшиеся в перевозке ценных грузов и заключали с ними договоры. После этого они подбирали грузчиков и водителей, не посвящая их в свои преступные планы.

В общей сложности им удалось похитить у нескольких компаний более 45 тонн цветных металлов на сумму, превышающую 12 миллионов рублей. Правоохранители смогли найти большую часть похищенного и вернуть владельцам.

Лидер группы приговорен к 10 годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. Его сообщники получили по пять с половиной лет колонии и должны выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает «ФедералПресс».