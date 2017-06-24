На Урале обнаружены многомиллионные хищения при реконструкции центра МЧС

Главная военная прокуратура обнаружила хищения на сумму 24,9 миллионов рублей при реконструкции Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

Как сообщает Газета.ru, военная прокуратура установила, что генеральный директор ООО «Руслайн М» и бывший главный инженер Федерального казенного учреждения «Управление капитального строительства МЧС России» предоставили фиктивные акты сдачи-приемки работ в рамках госконтракта.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее в Госдуме поддержали законопроект, предусматривающий 20 лет тюрьмы за хищения по госконтрактам.