На Урале обнаружены многомиллионные хищения при реконструкции центра МЧС
Главная военная прокуратура обнаружила хищения на сумму 24,9 миллионов рублей при реконструкции Уральского учебно-спасательного центра МЧС.
Как сообщает Газета.ru, военная прокуратура установила, что генеральный директор ООО «Руслайн М» и бывший главный инженер Федерального казенного учреждения «Управление капитального строительства МЧС России» предоставили фиктивные акты сдачи-приемки работ в рамках госконтракта.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее в Госдуме поддержали законопроект, предусматривающий 20 лет тюрьмы за хищения по госконтрактам.
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