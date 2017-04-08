На Урале коллекторы избили мальчика-инвалида из-за несуществующих долгов матери

В Екатеринбурге коллекторы избили 11-летнего мальчика-инвалида за несуществующий долг матери перед банком.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Свердловской области, по итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве уточнили, что трое мужчин избили ученика коррекционной школы в лифте его дома, где он проживает вместе с матерью. Сообщается, что «мужчины требуют с его матери денежный долг в размере 300 тысяч рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребенка, такого денежного долга за ней не числится».

Облпрокуратура Свердловска заявила, что будет выяснять, действительно ли долг был погашен. Банк-кредитор обязали представить информацию о том, какая организация приняла финансовые обязательства по кредиту.

По данным отдельных СМИ, долг был оформлен на сестру женщины, которая выплатила основную сумму, но якобы не погасила проценты по кредиту.

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