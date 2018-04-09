На Урале горе-грабители погорели на двух неудачных налетах

Свердловские полицейские направили в суд дело по факту вооруженного налета на банк в Перми и ювелирный магазин в Екатеринбурге.

По информации пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерий Горелых, налет на пермское финансовое учреждение по улице Борчанинова был совершен в июле 2017 года.

Злоумышленники в масках с травматическим пистолетом и ножом под угрозой применения оружия потребовали у персонала выдать им денежные средства из кассы. Сотрудники банка успели нажать тревожную кнопку. Грабители, узнав об этом, не стали рисковать и быстро ретировались на поджидавшем их легковом автомобиле без добычи.

Второй раз «на дело» криминальная пара пошла через месяц, но уже в столице Среднего Урала. Объектом посягательства на этот раз стал ювелирный салон на улице Пехотинцев в микрорайоне Сортировка.

В качестве орудий преступления, кроме традиционных колюще-режущего предмета и «ствола», нападавшие использовали молоток, чтобы было сподручнее разбивать витрины с украшениями.

В торговой точке вместо одного охранника по чистой случайности оказалось два. Вдвоем они оказали активное сопротивление, не смотря на то, что одному из них бандиты серьезно повредили ногу. «Гангстеры» скрылись на автомобиле «ВАЗ-2115».

Государственный номер их транспортного средства запомнили прохожие, которые сообщили его подоспевшим на место происшествия сотрудникам полиции. Спустя час, «ВАЗ» на трассе «Екатеринбург - Пермь» задержал наряд ДПС.

Сотрудничать со следствием жители Перми 1990 и 1991 годов рождения отказались, ссылаясь на 51 статью Конституции нашей страны. Сыщики допросили свидетелей и очевидцев преступлений, провели ряд обысков, выемок и экспертиз, в том числе портретных, биологических, генетических, дактилоскопических и почерковедческих.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.