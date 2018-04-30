На Урале бюллетени после выборов погасили топором

На избирательном участке №992 в Юрюзани Челябинской области неиспользованные бюллетени разрубили топором.

Они остались после дополнительных выборов в совет депутатов Юрюзанского городского поселения. Известно, что после подсчета бюллетеней члены избирательной комиссии гасят неиспользованные бланки. Обычно это делается ножницами: отрезается левый нижний угол бюллетеня.

В Юрюзани применили другой метод – разрубили бланки при помощи топора, передает агентство «URA.RU». На момент публикации получить комментарий в избирательной комиссии Челябинской области не удалось.

Ранее ассоциация «Голос» заявила об отсутствии нарушений на выборах президента России 18 марта. Кроме того, в организации отметили уменьшение количества обращений о фальсификациях на выборах.