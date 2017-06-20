Урал встречает «Утро» молодых профессионалов
В Челябинской области 20 июня начнет работу форум молодых профессионалов «Утро». Предполагается, что в нем примут участие около полутора тысяч человек.
Мероприятие будет проходить в две смены: с 20 по 25 и с 25 по 30 июня. В это время будут работать 12 дискуссионных и образовательных площадок. Кроме того, будут проводиться культурные и спортивные мероприятия, а также запланирован грантовый конкурс, сообщает URA.RU.
Организаторы форума ожидают делегатов в возрасте от1 8 до 30 лет из Подмосковья, Ленобласти, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также ряда других регионов.
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